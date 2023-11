Calcio, SERIE C. Lumezzane a Padova confronto di Coppa con tanto turnover

Alle 18 il Lumezzane scenderà sul terreno dell’Euganeo per contendere al Padova l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Una gara ad eliminazione diretta, che offre ai biancoscudati i favori del pronostico, ma i rossoblù sono pronti a giocarsela: "A questa competizione teniamo – conferma l’allenatore valgobbino Arnaldo Franzini – Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma faremo il possibile per andare avanti". Le due formazioni, che torneranno ad affrontarsi domenica per il campionato, cercheranno di gestire al meglio le energie dei rispettivi giocatori. Un intento che seguirà pure Franzini che ha diversi elementi intenzionati a mettersi in evidenza. Potrebbe essere questa voglia l’arma in più del Lumezzane. L.M.