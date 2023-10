Calcio Serie B. Il Lecco rinato con la cura Bonazzoli: "È solo l’inizio, dobbiamo lavorare»

Il Lecco si gode il primo successo stagionale ma sa che la strada verso la risalita è ancora lunga e che quindi nessuno, all’interno del gruppo, può permettersi di abbassare la guardia. Il successo per 2-1 maturato martedì sera all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani contro il Pisa, al termine di un match equilibrato e risolto dal gol di Tordini in pieno recupero, è stato di importanza capitale per il Lecco che, finalmente dopo 8 partite, è riuscito a interrompere una lunga serie di risultati negativi, a vincere il primo incontro stagionale e a ridurre il gap dalla zona salvezza (a 7 punti c’è quella diretta ma a soli 3 punti ci sono i playout).

Soprattutto la vittoria ha ridato morale ad un gruppo che, a furia di sconfitte, l’aveva un po’ perso per strada. Bravi i giocatori, Novakovich su tutti col suo grande lavoro, ma bravissimi anche i due tecnici Bonazzoli e Malgrati che sono riusciti a mettere in campo un Lecco convincente. Le prime parole di Bonazzoli, in conferenza stampa, sono per il presidente Di Nunno, ancora in ospedale. "Vogliamo dedicare la vittoria al patron – ha detto Bonazzoli – che ci è sempre vicino. Questi sono tre punti fondamentali per il nostro cammino". Poi il tecnico dei blucelesti parla della partita. "Venir via dall’Arena Garibaldi con un punto ci sarebbe andato anche bene, ma i ragazzi sono stati bravi a non accontentarsi e a crederci fino alla fine e a non disunirsi dopo aver subito il pari". Bonazzoli elogia poi la squadra ma esorta tutti a stare attenti. "Dobbiamo andare avanti così, questa è la strada giusta, e questi tre punti ci daranno una grande spinta. Ma non bisogna abbassare la guardia e continuare con questa mentalità. Noi siamo una squadra operaia, abbiamo fatto una partita di sacrificio e contenimento contro una squadra che palleggia bene".

La partita l’ha risolta Mattia Tordini, uno che ha trovato pochissimo spazio finora e che a Pisa è entrato nel finale decidendo la gara. Su assist fra l’altro di Luca Giudici, entrato anche lui dalla panchina. "Tutti sono stati importanti, anche chi è entrato ha fatto benissimo. C’è stato l’apporto di tutti i giocatori della rosa, si è vista la forza di un gruppo coeso e unito".

Fulvio D’Eri