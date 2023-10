Calcio, Coppa Italia Serie D. In campo dieci lombarde

di Luca Marinoni

In Serie D oggi saranno al centro dell’attenzione i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La competizione tricolore entra nel vivo del suo percorso stagionale e tra le formazioni che sono pronte a farsi valere per passare il turno troviamo anche dieci compagini lombarde. Partite ad eliminazione diretta (in caso di parità al 90’ si tireranno subito i calci di rigore) che riservano un occhio di riguardo agli incontri che cominceranno alle 15, tra i quali spiccano tanti derby regionali.

Quello milanese tra Arconatese e Alcione (capoliste rispettivamente del girone B ed A) può essere considerato il più intenso ed equilibrato, tra due contendenti che vogliono far proseguire il loro brillante momento. Non meno interessante si preannuncia il duello bergamasco tra Real Calepina e Ponte S. Pietro, una sfida nella quale i giallorossi sperano di poter far valere il fatto campo, mentre i blues sono decisi a conquistare la vittoria necessaria per uscire dal difficile momento che stanno vivendo in Campionato.

Sempre alle 15 andrà in scena il derby varesino Castellanzese-Varesina, che si dovranno misurare per far proseguire il rispettivo cammino. La compagine di mister Spilli ha saputo diventare in tempi rapidi un’ambiziosa realtà della categoria e vuole raccogliere nuove soddisfazioni pure in Coppa Italia, ma i neroverdi sono decisi a ribaltare il pronostico della vigilia. Completa il poker tutto lombardo del pomeriggio il confronto tra Casatese e Fanfulla. La squadra lecchese punta a confermare il ritmo che in Campionato le sta permettendo di avvicinarsi alla zona che conta, mentre la blasonata formazione lodigiana vuole confermare di avere le carte in regola per raccogliere belle soddisfazioni.

Alle 20.30, infine, completerà la giornata il derby bresciano tra Pro Palazzolo e Desenzano, due squadre dalle importanti ambizioni, che puntano lottare per il primato del girone B e vogliono dimostrarsi valide protagoniste pure in Coppa Italia.