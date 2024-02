Caccia alla top 100. Premier Padel Tour 2024 al via. Di Giovanni e Cremona ci provano

Conto alla rovescia per il Premier Padel Tour 2024, in Arabia Saudita dal 26 febbraio al 2 marzo. Tra i numerosi campioni stranieri, da tempo padroni del circuito mondiale, proveranno a farsi strada anche alcuni padelisti italiani e lombardi che stanno dominando a livello nazionale in questo inizio di stagione. Tra gli uomini ultimamente si è messa in evidenza la coppia formata da Lorenzo Di Giovanni, 36 anni nato a Chieti ma trapiantato a Milano, e Simone Cremona, noto per essere l’italiano più vincente nella disciplina. I due, partner sul campo da soli tre mesi, hanno vinto subito i campionati italiani 2023 a Parma e il Master del Slam by Mini 2023 di Terni, il più importante circuito di padel in Italia.

Nelle ultime due settimane si sono aggiudicati la prima tappa del circuito Slam by Mini 2024 e la prima edizione dell’Open Telematica Italia Sph (montepremi 10.000 dollari) tenutasi a Milano questo weekend. Di Giovanni sembra aver trovato in Cremona il compagno ideale e ora insieme proveranno a cimentarsi anche nel circuito mondiale, per diventare i primi italiani ad entrare nella top-100 della classifica mondiale. "Rispetto agli anni scorsi avremo molte più opportunità di giocare con i migliori, quindi di ridurre ulteriormente il gap che ci separa da loro. Proprio questa può essere la chiave per sfatare il tabù top-100", spiega Di Giovanni. Anche tra le donne c’è un po’ di Lombardia: da inizio anno la 29enne bresciana Martina Parmigiani fa coppia con la veterana Emily Stellato. Per loro sono arrivati tre titoli consecutivi tra il Master Slam by Mini 2023, la prima tappa dello Slam by Mini 2024 e l’Open Telematica. Parmigiani ha affiancato Stellato da quando quest’ultima ha perso la storica compagna, di origini comasche, Giulia Sussarello ferma per maternità. La nuova coppia femminile, così come Di Giovanni e Cremona, esordirà sul circuito mondiale partendo dalle qualificazioni nel Premier Padel in Arabia Saudita.

Alessandro Stella