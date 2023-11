Busto, il post-Velasco comincia con una sconfitta. Sfida salvezza contro il Cuneo decisa al tie break

La Uyba del post Velasco comincia con un sanguinoso ko casalingo al tie break contro Cuneo, in uno scontro diretto per la salvezza. Prima del match i tifosi bustocchi hanno srotolato uno striscione dedicato all’ex tecnico Velasco, in settimana approdato alla nazionale azzurra, con un messaggio eloquente "Ci sono uomini di parola e uomini di parole…". Fine di un amore. La Uyba, guidata da coach Cichello, è partita fortissimo, si è portata sul 18-13 e ha chiuso il primo parziale per 25-20. Nel secondo set sono state le piemontesi a spuntarla per 25-22 così come nel terzo parziale, vinto da Cuneo per 25-22. La Uyba ha rialzato la testa, aggiudicandosi per 27-25 in volata il quarto set e rimandando tutto al tie break, vinto però da Cuneo per 15-12. In casa Uyba non sono serviti i 16 punti di Bracchi e Sartori. La Uyba ha conquistato un punticino affiancando al quartultimo posto Casalmaggiore. E proprio le rosa casalasche, pur giocando bene soprattutto nei primi due set, nulla hanno potuto contro l’Imoco Conegliano, prima della classe a punteggio pieno. Le ragazze di Musso hanno perso il primo parziale per 27-25 e il secondo per 25-23. Senza storia il terzo set perso per 25-17. Tra le lombarde buone le prove di Smarzek (19 punti) e Cagnin (11) mentre nell’Imoco da segnalare i 15 di Haak.

UYBA BUSTO ARSIZIO-CUNEO GRANDA 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 27-25, 12-15).

Fulvio D’Eri