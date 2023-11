Brescia travolto dal Novi Beograd. Ora rischia l’eliminazione

L’AN Brescia cade nel penultimo round di Champions League e complica la sua corsa alla seconda fase. Visto il successo del Sabadell con lo Steaua, la classifica è scritta. Brescia dovrà battere la modesta squadra rumena nell’ultimo turno e, contemporaneamente, sperare che il match tra i catalani e il Novi non termini in parità. In caso di successo di una delle due parti, Brescia avanzerà. In caso di biscotto poco elegante, la squadra di Sandro Bovo rischia di uscire con quattro vittorie in sei gare.

Una reale beffa per un gruppo giovane, che tuttavia ha saputo impattare al meglio l’impegno europeo. Novi molto impreciso in attacco, Brescia che parte con uno 03 in superiorità numerica che a Belgrado difficilmente può essere perdonato. Non casualmente i lombardi colpiscono in avvio con Renzuto di rigore, e la squadra di casa risponde con il super bomber Granados sempre dalla linea della carità.

E’ una gara dura, sporca, cattiva, perché in fondo da una parte c’è una Brescia che ha giocato sempre alla grande, ma non è padrona del suo destino. E un Novi che ha viaggiato da corazzata, prima di perdere con il Sabadell. Insomma, i catalani sono i convitati fantasma che aleggiano sulla piscina della capitale serba. Il gioco è bloccato, i servizi ai centroboa sono esclusi, ma Lukic in chiusura di prima frazione si inventa la staffilata dalla distanza che punisce Tesanovic.

In apertura di secondo quarto Granados sbaglia in girata a pochi passi dal portiere montenegrino, ma il ritmo sale. Irving corona una bella azione di squadra, Drasovic risponde a stretto giro di posta, Balzarini inizia a definirsi anche a livello europeo con un bell’inserimento, Lukic non perdona. Brescia costruisce, ma Lazar Dobozanov gioca un primo tempo irreale, vincendo il confronto a distanza con Tesanovic. I numeri dicono 1013 a livello di parate, un numero davvero troppo alto a questo livello di pallanuoto. Nel terzo quarto una schiacciata di Dolce rimbalza sulla traversa, poco dopo Del Basso si inventa una rete pazzesca in beduina spiazzando totalmente la difesa e incassando il sorriso complice di un ammirato Sandro Bovo.

E in telecronaca anche Sandro Campagna, ct del Settebello, va in delirio. Rapido botta e risposta Pijetlovic-Renzuto, quindi il Novi inizia a sentire la pressione quando gli arbitri concedono, anche troppo. Granados prima, e Filipovic poi, sbagliano due rigori al cospetto di Tesanovic. Ma è il momento che, fondamentalmente, cambia tutto. Sul 5-5 Brescia si ferma e incassa un inesorabile 8-0 di parziale non vedendo più la porta per ben tredici minuti di gioco. Troppo a questo livello, troppo per una squadra che si scioglie come neve al sole. Brescia prosegue la sua corsa in questo finale di novembre di grandi impegni. Il 25 è in arrivo la grande sfida con la Pro Recco. La Champions League invece si deciderà il 6 dicembre a Mompiano, anche se il match con lo Steaua pare scontato. Sarà Novi-Sabadell a scrivere il verdetto finale, e l’AN Brescia vuole scongiurare un biscotto che sarebbe beffa eccessiva.

NOVI BEOGRAD-AN BRESCIA 13-5 (2-1, 2-2, 4-2, 5-0).

Alessandro Luigi Maggi