Brescia si riprende la vetta. Varese, che lezione: 116-73

La Germani Brescia domina il derby lombardo con la Pallacanestro Varese e riconquista la vetta della classifica grazie al contemporaneo ko della Virtus a Brindisi. Anche Venezia approfitta del passo falso delle Vu nere, mentre Napoli chiude un inedito poker di vetta.

Al PalaLeonessa la squadra di Alessandro Magro vive una delle sue serate più belle, dominando dalla palla a due e mettendo a nudo le criticità di una Varese che dipende troppo dal tiro da 3 punti e paga oltre misura l’assenza di McDermott, che pur priva un reparto esterni già privo di Librizzi.

Ma è nel pitturato che la squadra bresciana costruisce il suo dominio, con Miro Bilan che stravince il confronto con il dirimpettaio Cauley-Stein, con anche Cobbins e Akele a fare il vuoto, non dimenticando il netto predominio a rimbalzo.

Una gara che fondamentalmente non va mai in scena. 33-11 il clamoroso avvio. Il dato a fine primo tempo è invece 64-33- Brescia è 2230 da 2 e può permettersi un 49 da 3 contro il 418 di Varese. Ovvio, con un Miro Bilan da 12 punti e 7 rimbalzi (12 anche per Della Valle all’intervallo lungo) tutto è più facile, e ci sono anche le filosofie delle due squadre, con gli uomini di Bialaszewski a prediligere il gioco perimetrale.

Ma le 9 perse di Varese raccontano anche di una manovra che non esiste, e non casualmente Brescia scollina quota 100 punti in avvio di quarto quarto.

"Siamo andati all’intervallo già con un vantaggio cospicuo, ma è parte di un percorso anche questa partita, e quindi siamo rimasti concentrati centrando i nostri obiettivi" il commento di Alessandro Magro a fine gara.

Varese si allontana ulteriormente dalla zona final-eight, pur in una classifica che si schiaccia visti i numerosi ko in vetta. Domenica sarà tempo di un nuovo derby lombardo con Cremona, mentre Brescia sarà di scena a Scafati contro la squadra dell’ex canturino Pino Sacripanti.