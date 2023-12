Brescia non molla mai. La capolista batte Scafati

La Germani Brescia espugna Scafati per la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque, con due triple di Della Valle che piegano la resistenza di Scafati nel finale. E resta in vetta. Scafati nel primo tempo ha tutta un’altra energia. Nunge nel pitturato aggredisce Bilan come nessuno prima, il dato a rimbalzo dice +7 per la squadra campana cui si aggiunge un positivo 511 da 3. Brescia resta a galla com Burnell, e se Della Valle non prende conclusioni in dodici primi, ci pensa Gabriel a mandare a referto l’unica bomba dei primi venti minuti. L’arco continua a non premiare, ma nel terzo quarto Brescia ha un altro volto, con Semaj Christon da 17 punti con 68 da 2 e Della Valle che manda a segno i suoi primi due jumper. I lombardi entrano negli ultimi dieci minuti di gioco sul +4, una tripla di Gabriel sa di innesco, ma i canestri di Gentile e Pinkins riportano Scafati avanti con più di cinque minuti da giocare a conferma che sì, molto è ancora da scrivere.

L’ex Olimpia Milano fa molto male in post basso, ancora Kenny Gabriel trova una tripla fortunosa dalla distanza, Della Valle a tre minuti dalla sirena si inventa la giocata del +5 in arresto e tiro in faccia a Nunge, per poi ripetersi con la giocata del +8 a cento secondi dal termine. E Brescia sorride per un altro successo che sa di Final Eight.

Alessandro Luigi Maggi