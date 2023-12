Brescia, Magro: "Vincere a Reggio è difficile"

La Germani Brescia prende il largo in classifica dopo la vittoria contro Reggio Emilia e la contemporanea sconfitta della Virtus Bologna e per coach Alessandro Magro non possono che essere sorrisi: "Siamo riusciti a essere consistenti in difesa, nonostante qualche imprecisione, e ancora più bravi a ruotare gli uomini su entrambi i lati del parquet".

E d’altronde, al di là dei tra punti, non si puà dimenticare il grande valore della squadra avversaria che dà un valore aggiunto al sucesso di Brescia: "Vincere qui non è facile, teniamolo a mente", sottolinea Magro. Prestazione clamorosa per Miro Biulan, che ha dominato sotto le plance per tutta la partita, ha chiuso con 24 punti e quindi ha firmato la giocata decisiva praticamente sulla sirena chiudendo il tentativo di rimonta di Reggio Emilia figlio delle giocate di Hervey da 3.

"È un successo di tutta la squadra – sottolinea però il migliore in campo –. Stavolta tutto ha girato alla perfezione, contro un’avversaria che ci ha messo spesso e volentieri in difficoltà".

La Germani prosegue la sua corsa in vetta e ormai punta al primo posto nel seeding delle Final Eight di Coppa Italia, dove tra l’altro arriva forte del trionfo di un anno fa proprio contro la Virtus Bologna a Torino.

