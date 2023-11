Brescia con il Sudtirol. Maran: "C’è voglia di far bene"

Il recupero che si giocherà alle 18.30 allo Stadio Druso di Bolzano offre al Brescia l’occasione per imprimere una svolta al proprio cammino. Un successo contro il Sudtirol permetterebbe alle Rondinelle di allontanarsi dalla zona play out ed aumenterebbe la fiducia dopo l’arrivo di Rolando Maran. "Sono contento di quanto ho visto - spiega il tecnico - È la strada per la svolta e sono felice di aver visto i ragazzi molto coinvolti". Per il match di questa sera in casa degli altoatesini dell’ex Pierpaolo Bisoli assenti Cistana, Jallow, Paghera e Fares. Pronta una maglia da titolare per Adorni e Huard.

Brescia (4-4-1-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti, Mangraviti; Olzer, Van De Looi, Bertagnoli, Huard; Bjarnason; Moncini.

I recuperi di oggi (ore 18.30):

Como-Lecco

Sudtirol-Brescia

Classifica: Parma, Venezia 30, Cremonese 25, Palermo, Catanzaro, Como 24, Modena 23, Cittadella 22, Cosenza 19, Bari 18, Pisa 17, Sudtirol, Sampdoria, Reggiana 16, Brescia 14, Ascoli 13, Lecco 12, Spezia 10, Ternana 8, FeralpiSalò 7.

Luca Marinoni