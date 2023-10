Brescia cade ancora al Rigamonti. Il Bari in rimonta ferma le Rondinelle

Seconda sconfitta interna consecutiva per il Brescia che è costretto a cedere (1-2) al Bari al termine di una giornata poco fortunata per la squadra di Gastaldello. Al di là della sconfitta subita in rimonta dai pugliesi dell’ex Marino, infatti, le Rondinelle devono fare i conti con gli infortuni di Adorni e di capitan Bisoli (nel recupero del 1° tempo) che riempiono di preoccupazioni la formazione biancazzurra che già vede fermo ai box Cistana. Nonostante queste avversità, contro i Galletti affamati di punti, il Brescia mette in mostra un buon 1° tempo. I padroni di casa partono bene e si portano in vantaggio dopo soli 11’ grazie ad un rigore trasformato da Moncini per un fallo dell’ex Di Cesare ai danni di Bianchi. Il Brescia ha il merito di controllare con ordine la reazione degli ospiti, che creano il primo, vero pericolo solo al 40’, con il guizzante Diaw che chiama Lezzerini ad una efficace respinta. Al 3’ di recupero, però, il ginocchio sinistro di Bisoli si gira in modo innaturale e il capitano deve alzare bandiera bianca.

Il Brescia perde così un punto di riferimento prezioso e nella ripresa deve fare i conti con la rimonta dei biancorossi che sfruttano al meglio le occasioni create. Al 13’ Diaw firma il pari con uno splendido spunto, mentre al 31’ l’avanzato Vicari, di testa, sigla il sorpasso che lascia a mani vuote il Brescia.

Luca Marinoni