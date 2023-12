Brescia, assalto alla Reggiana. Il Como col Modena

Como e Brescia sono le due lombarde che, insieme al big-match Parma-Palermo, a partire dalle 16.15, completeranno il programma della sedicesima giornata di serie B. Un occhio di riguardo è rivolto verso il Sinigaglia, dove i lariani sono chiamati a sfruttare una ghiotta occasione. In effetti, battendo il Modena, la squadra di Fabregas si porterebbe a due soli punti dalla promozione diretta. Un’eventualità da trasformare in realtà con una prova a tutta grinta, nonostante le opposte intenzioni dei canarini, che non vogliono certo interpretare il ruolo di vittima predestinata. La partita odierna riveste però un significato del tutto particolare anche per il Brescia, che in casa di una Reggiana affamata di punti, cercherà di scoprire i benefici effetti della cura-Maran. L’arrivo sulla panchina delle Rondinelle, finora, ha fruttato due pareggi ed una vittoria, ma il suo slancio può guidare i biancazzurri all’inseguimento di un posto nei play off oppure l’obiettivo stagionale rimane quello di allontanarsi il prima possibile dalle insidie dei playout?

Risultati: Ascoli-Spezia 1-2,

Bari-Sudtirol 2-1,

Cittadella-Cosenza 2-0,

Cremonese-Venezia 1-0,

Sampdoria-Lecco 2-0,

Ternana-FeralpiSalò 2-1,

Catanzaro-Pisa 2-0.

Oggi: Como-Modena,

Parma-Palermo

Reggiana-Brescia