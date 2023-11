Basket serie a. Malumore Brescia contro gli arbitri. In casa Varese si ferma McDermott

In casa Germani Brescia hanno tenuto banco anche le polemiche dopo il ko di Bologna contro la Virtus. Padroni di casa sempre al comando, ma alcuni fischi verso la panchina biancoazzurra e il quinto fallo di Kenny Gabriel hanno suscitato un certo malumore. Da qui la storia su Instagram, poi cancellata, a firma di Semaj Christon: un chiaro e velenoso riferimento al cinque contro otto andato in scena nell’ultima gara. In casa Pallacanestro Varese c’è invece un Hanlan che ritocca il suo massimo in carriera, ma si ferma Sean McDermott (nella foto): l’esterno è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura alla mano destra. La rivalutazione è di quattro settimane. Insomma, Varese rischia,visti anche i problemi di Librizzi, di stare con due esterni in meno fino al 2024. Sarà tempo di intervenire nuovamente sul mercato? Chiude Cremona, che con la clamorosa prestazione di domenica ha mandato in crisi la VL Pesaro e si è riaffacciata sulla zona playoff, dove manca dai tempi di Meo Sacchetti. Il gruppo funziona e l’attacco è il migliore del campionato. Una neopromossa che sta consacrando anche un tecnico preparato come Devin Cavina. Sognare le Final Eight di Coppa Italia ora si può.

A.L.M.