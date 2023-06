Barlaam non è mai sazio "Mondiali, studio e disegno Il futuro? Pieno di sogni"

di Giuliana Lorenzo

A parlare, in acqua, sono i suoi record del Mondo. Fuori, Simone Barlaam lascia invece che sia la sua mano a disegnare il futuro e non solo. Il nuotatore paralimpico lombardo ha da poco lanciato, grazie alla collaborazione con la Onlus Mare Vivo, la collezione NFT “Macedonia di Mare”. Parte del ricavato delle vendite verrà devoluta alla campagna “Adotta una spiaggia” e lo sportivo, che da sempre ha nell’arte un’altra passione, ha realizzato 10 raffigurazioni di Pesci Frutta, trasformati in NFT. Un trampolino di lancio per il domani anche se prima ci sono i Mondiali da onorare.

Ha collaborato con la Onlus Mare Vivo…

"Il nuoto occupa la gran parte del mio quotidiano: tempo da dedicare alle altre passioni ce n’è poco con anche l’università, con il pretesto ho sperimentato. Ho sempre disegnato su carta e non in digitale, mi sono messo in gioco. In futuro spero di fare un fumetto o qualcosa di simile, ma questo è un trampolino di lancio. È un bel progetto che spero possa fare del bene e portare fondi alla Onlus. Li ho conosciuti in Sardegna durante una gara in acque libere. Sono rimasto colpito e siamo rimasti in contatto. Poi, ho proposto di fare questo progetto, c’era l’idea di realizzare questi NFT e hanno scelto me in quanto atleta ma anche per la creatività: del resto ho sempre disegnato pesci. È stato tutto naturale".

Come concilia nuoto e università? Nel vostro mondo c’è il virtuoso esempio di Restivo…

"Sì, a lui ho anche chiesto qualche consiglio, da laureato in medicina. Sono iscritto alla triennale in ingegneria meccanica al Politecnico, mi mancano un paio di anni. Oltre gli allenamenti ci sono tante altre cose da fare, molte materie sono pratiche, non basta solo imparare a memoria. Dopo gli allenamenti la testa è stanca e con le lezioni da seguire è complicato, ma si riesce".

È reduce dall’ennesimo record del mondo…

"Sì, quelli mi riescono, a volte, meglio degli esami (ride, ndr)! È sempre molto particolare e gratificante: l’obiettivo è migliorare sé stessi, se poi, è il meglio che c’è dal mondo è surreale, soprattutto se ti fermi a pensarci, cosa che di solito non si fa. Anno dopo anno miglioro e imparo qualcosa in più".

Come vive il successo?

"La vittoria è la medaglia, il successo è, invece, qualcosa di personale, una sorta di appagamento, non necessariamente una vittoria ma un obiettivo raggiunto. Crescendo ho capito che è bello cercare di condividere il tutto con le persone che mi aiutano che sono una sorta di squadra". Cosa sono i limiti? Sia a livello di barriere architettoniche che di tempi…

"Purtroppo, in Italia, ci sono ancora tantissime barriere architettoniche: è un paese vecchio, con tanta storia e da molte parti non si presta attenzione a questo aspetto, cosa abbastanza grave. A livello sportivo, noi esseri umani, in quando tali, siamo fatti per essere imperfetti. I limiti che ci poniamo prima o poi verranno superati da qualcuno. È impossibile fare tutto alla perfezione. È bello battere certi tempi e cercare forse di renderli più difficili da superare nel futuro ma con la consapevolezza che prima o poi qualcuno lo farà. Nello sport paralimpico, in quanto più giovane, è più bello vederlo, si alza il livello".

Come arriva al Mondiale?

"Sono carico: il test era la Coppa del Mondo di Berlino dove ho fatto il record nei 200 stile. Con gli anni ho capito che devo concentrarmi sul presente, senza pensare a eventuali risultati". Che altri sogni ha?

"Ho tanti sogni sportivi, ma per ora li tengo nel cassetto per svelarli più avanti…".