Atlantide, sogno playoff. In vista solo big match

La regular season della A2 è entrata nella fase decisiva del ritorno. La voglia dell’Atlantide di ritagliarsi un posto in zona play off deve fare i conti con una serie di sfide di alta classifica che cotringeranno i Tucani a dare il massimo per rimanere nelle posizioni che contano della classifica. Il primo big-match ha offerto alla squadra di Zambonardi un punto ricco di rammarico in casa del Cuneo. Dopo essersi portati sul 2-0, Tiberti e compagni sono stati sconfitti al tie-break ed ora sono al sesto posto con un vantaggio di otto lunghezze sull’ottava piazza che esclude dagli spareggi-promozione. Fondamentale sarà la sfida di domenica in casa con Ravenna. Luca Marinoni