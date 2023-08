Atalanta: Singo e De Ketelaere vicini a Bergamo

Il mercato dell’Atalanta può portare ad altri tre colpi in entrata. La società dovrebbe chiudere a breve le due operazioni imbastite per Winfred Singo e Charles De Ketelaere.

Per il 23enne esterno ivoriano restano dettagli da limare con il Torino, in un affare che porterà ai granata il 21enne francese Brandon Soppy, che non ha convinto nel suo primo anno a Bergamo, e un conguaglio intorno ai 5-6 milioni. Singo, classe 2000, ha già collezionato 98 presenze e 7 gol in serie A e andrebbe a chiudere il reparto esterni con Bakker, Ruggeri e Zappacosta, cui si aggiungerà da ottobre il rientrante Hateboer, fermo da febbraio per la rottura del legamento crociato. Dovrebbe essere ceduto il 24enne Nadir Zortea che intanto sta facendo il quarto nel reparto esterni. Per De Ketelaere, raggiunto l’accordo con il Milan per il prestito oneroso a tre milioni e un diritto di riscatto fissato a 23, rimangono problemi con gli agenti per le commissioni e l’ingaggio del 22enne belga. Rimane poi da puntellare la difesa dove Demiral, fuori rosa, è nel mirino della Roma, e restano da valutare le posizioni del 22enne Caleb Okoli e del veterano Jose’ Luis Palomino. Serve poi un altro difensore. F.C.