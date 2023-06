Atalanta, porte scorrevoli in difesa, Cittadini in prestito al Monza, Demiral piace all'Inter e Isak Hien in arrivo

Porte scorrevoli nella difesa nerazzurra. Il 21enne bresciano Giorgio Cittadini, di rientro dal prestito a Modena in B, dovrebbe andare in prestito al Monza, con un riscatto e contro riscatto per l’Atalanta. Bagagli pronti per Merih Demiral che piace all’Inter ma anche ai club di Istanbul. In entrata l’obiettivo resta il corazziere svedese Isak Hien, classe 99, reduce da una buona annata con il Verona che lo valuta 10 milioni. Contatti già avvenuti con il manager del giocatore e con il club scaligero che però non chiude la trattativa prima di aver definito la posizione dell’allenatore.

F.C.