Atalanta, niente regali al Mantova. Il Padova vince e insegue la capolista

L’Atalanta Under 23, probabilmente condizionata dalle troppe assenze, priva di Bonfanti, Mendicino, Del Lungo e Cissé, tutti convocati in serie A per la contestuale partita della prima squadra contro il Milan, paga dazio all’esperienza perdendo in casa al Comunale di Caravaggio il confronto diretto per la zona playoff contro il Padova (secondo in classifica dietro la capolista Mantova) con il risultato di 0-1.

Partita decisa da un episodio, alla mezz’ora, dalla rete ospite di Varas in una gara equilibra e avara di emozioni nonostante l’impegno dei giocatori in campo.

Dea che nel primo tempo non ha mai trovato conclusioni pericolose per impensierire la porta di Donnarumma, ospiti più concreti e cinici e bravi a conquistare tre punti esterni capitalizzando al meglio l’unica importante occasione offensiva costruita in 90’.

Nerazzurri, protagonisti di un coraggioso assalto finale, che chiudono il girone di andata con 26 punti, con qualche rimpianto per una frenata nel finale con tre sconfitte nei confronti diretti con Mantova, Pro Patria e Padova, inframezzati martedì dalla convincente vittoria contro la Triestina.

Nel prossimo turno la Dea di Modesto sarà impegnata sul campo della Virtus Verona. La squadra nerazzurra sta crescendo con i suoi giovani e potrebbe essere grande protagonista nei mesi a venire.

Fabrizio Carcano