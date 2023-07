Atalanta, 5 colpi in entrata, dal ritorno di Carnesecchi al possibile addio di Muriel-Zapata

di Fabrizio Carcano

Il mercato dell’Atalanta ha già portato a 5 colpi in entrata. Oggi a Zingonia arriverà il mediano francese Michel Noury Adopo, 23enne centrocampista muscolare preso a parametro zero dal Torino, terzo volto nuovo dopo il 30enne difensore bosniaco Sead Kolasinac e il 23enne esterno olandese Mitchel Bakker. Confermati poi i ritorni dai prestiti di altri due millennial, il portiere Marco Carnesecchi, titolare lo scorso anno alla Cremonese, e la punta Niccolò Cambiaghi, 6 gol a Empoli. Cinque volti nuovi in un mercato finora solo in entrata, con ancora nessuna vera cessione (oltre al prestito di Cittadini al Monza): hanno i bagagli pronti Demiral, che piace in Turchia ma vorrebbe l’Inter, e Soppy, che andrà in prestito, e cercano collocazione l’attaccante russo Miranchuk e il portiere Gollini. Partirà anche uno dei due attaccanti colombiani.

Sta per dividersi la coppia offensiva Muriel-Zapata, quasi gemelli nati entrambi nell’aprile del 1991, compagni di Nazionali giovanili e negli ultimi 4 anni partner d’attacco in nerazzurro, con una media stratosferica di 33 gol in tandem nei primi 3 anni e un blackout realizzativo nella stagione scorsa, con 5 reti in due. A 32 anni non danno più le garanzie di rendimento del passato e l’Atalanta vuole ringiovanire: Muriel ha offerte dall’estero, Zapata piace anche in Italia, lo cercava la Fiorentina, ora ci sarebbe l’Inter. A frenare i possibili acquirenti la tenuta dei muscoli fragili del n.91, reduce da 5 infortuni in un anno e mezzo. Prima della cessione di uno dei 2 non arriverà nessun attaccante, ma la dirigenza monitora il 22enne maliano El Bilal Toure, cresciuto in Francia e esploso lo scorso anno nella Liga, mentre sembra più una suggestione quella legata al 21enne talento inglese Mason Greenwood, che il Manchester United vorrebbe inserire nell’eventuale affare Hojlund. L’Atalanta chiede 60 milioni per il 20enne danese, i Red Devils vorrebbero abbassarne il costo a 50, inserendo il prestito di Greenwood con una parte di ingaggio pagato. Un altro nome caldo per l’attacco è quello del 25enne brasiliano Beto, centravanti prolifico da 21 gol in 58 gare negli ultimi 2 anni all’Udinese. In difesa dubbi su Palomino: viaggia verso i 34 anni e ha subito più infortuni nell’ultima annata: l’argentino piace al Cagliari. Per rimpiazzare lui e Demiral la dirigenza continua a seguire Isak Hien del Verona e il 27enne brasiliano Rodrigo Nascimento Becao, centrale dell’Udinese, giocatore di esperienza e qualità. Ci sono dialoghi in corso con l’Udinese, da cui l’Atalanta negli ultimi 2 anni ha preso prima Musso e poi Soppy: Becao, cercato dal Torino, ha una valutazione intorno ai 10 milioni.