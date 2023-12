Arnautovic, la magia è nell’assist: "Grande emozione in un momento no"

È raro vedere l’autore di un assist festeggiato più di chi segna il gol. Quel tacco di Marco Arnautovic per Barella, messo in uno contro uno col portiere senza avversari nel raggio di metri, meritava le giuste celebrazioni. Inoltre l’austriaco viene da un momento complicato in termini realizzativi e con Martinez infortunato aveva una responsabilità non indifferente, dovendo sostituire contro il Lecce il capocannoniere della Serie A. "Mi sono arrivate grandi emozioni, in un periodo difficile - dice Arnautovic a Sky -. Quando l’Inter mi ha chiamato ero felice come un bambino. I primi tempi sono stati difificli, mi sono fatto male e sono rimasto sette settimane fuori, ma la gente che lavora qui mi aiuta tutti i giorni tanto e io voglio dare tutto per questa maglia. Ero qui già nel 2010, come sapete. Amo questa gente e questo club".

Prima del passaggio vincente al compagno, l’austriaco aveva fallito un paio di opportunità importanti. La prima respinta da Falcone su invito di Mkhitaryan, la seconda calciata male a lato ricevendo un gran pallone da Barella. Rispetto alla sfida con il Bologna in Coppa, però, nonostante i gol sbagliati la prova dell’attaccante era stata molto positiva. Molto lavoro per la squadra, sponde, falli subiti facendo ammattire Pongracic nel corpo a corpo. "Per me è importante che la suadra vinca e giochi bene - continua l’austriaco - È un momento in cui la palla non entra, però conta aver fatto quell’assist e aver vinto".

Con la consueta personalità anche nelle interviste, oltre che sul campo, Arnautovic non si nasconde nel sottolineare quali siano gli obiettivi dei nerazzurri.

"Cercheremo di vincere lo scudetto. Questo è un gruppo straordinario, dal primo all’ultimo. Lottiamo tutti i giorni, siamo una squadra bellissima e vogliamo vincere il titolo. Lottiamo per quello. La Juventus? Non guardiamo a cosa fanno le altre squadre, vinciamo tutte le partite e vediamo cosa succede".

Destinatario della magia dell’austriaco, Nicolò Barella rende merito al compagno di squadra per la giocata più bella della partita. "Ha fatto un assist incredibile, ma non mi stupisco perché per quanto riguarda il gioco spalle alla porta è uno dei più forti con cui abbia giocato - sostiene il centrocampista ai microfoni di Inter Tv - . Seconda stella? Io voglio vincere, abbiamo cominciato un ciclo vincente con questa società e vorremmo continuare così".