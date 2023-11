Apre Pitou, risponde Rocco. Pari Pro Patria a Legnago

Al Mario Sandrini la Pro Patria coglie un pareggio importante per 1-1 con il Legnago Salus, il secondo di fila. In una serata molto fredda in riva all’Adige, nelle fila dei tigrotti la novità è Parker al fianco di Pitou per la prima volta in campionato assieme, mentre entrambi gli allenatori optano per il 3-5-2 con schieramenti a specchio. Al 1’ conclusione di Marano e Fortin si salva in corner, il primo della partita, a dimostrazione di un buon approccio alla gara da parte dei bustocchi. L’undici di Riccardo Colombo è protagonista di un buon avvio di partita, con un altro tiro centrale di Ndrecka, bloccato dal portiere legnaghese. La Pro Patria cerca di rendersi pericolosa con i colpi di testa di Parker: il primo al 26’ termina di poco fuori, il secondo su cross di Marano finisce invece poco alto sulla traversa. Nel secondo tempo le due squadre rientrano in campo senza variazioni. Al 2’ il francese Pitou sblocca il risultato con il suo primo gol in campionato, grazie a un destro dopo essere entrato in area su assist di Ferri. A questo punto la Pro Patria può gestire il match e tentare il contropiede, con capitan Fietta davanti alla difesa che svolge un lavoro di filtro. Il Legnago, però, impatta immediatamente con una buona dose di fortuna all’8’ con capitan Rocco che davanti a Rovida non perdona. Successivamente i tigrotti difendono bene il punto.