An Brescia al bivio . Battere il Novi Beograd per spianarsi la strada

In acqua alle 19.45 l’AN Brescia, atteso dal confronto con il Novi Beograd nel penultimo round del girone A. La squadra di Sandro Bovo gioca con la serenità del doppio successo con il Sabadell, ma tutto resta in gioco. In caso di ko i lombardi dovranno vincere all’ultimo turno con il modesta Steaua Bucarest, ma per passare il turno lo stesso Novi dovrà fermare i catalani. Insomma, il match è molto delicato. "Le prestazioni sono buone, poi dipende anche chi affronti. Giocare con il Novi Beograd è sempre difficile - commenta Bovo - Per loro è una partita decisiva, avendo perso in casa col Sabadell, per cui mi aspetto una squadra molto aggressiva che voglia a tutti i costi portare a casa il risultato per la qualificazione. Tutto è ancora aperto".

Così Vincenzo Renzuto: "Sicuramente siamo migliorati perché stiamo crescendo partita dopo partita. E’ una partita a cui teniamo perché possiamo capire veramente a che livello siamo adesso".

Il tutto, d’altronde, arriva a pochi giorni dal match con la Pro Recco: "Ci aspetta una partita molto tosta - conclude Djordje Lazic - troviamo una squadra veramente forte, con tanti top player. Una squadra organizzata bene. Ma noi siamo concentrati sul nostro gioco, soprattutto sulla nostra difesa".

Alessandro Luigi Maggi