Valtellina, via ai Mondiali di rafting: “Una vetrina per Sondrio e il territorio”

Sondrio, 28 giugno 2023 - Quattrocento atleti da trentadue Paesi del mondo si sfideranno fino a domenica 2 giugno nelle gare di Campionati mondiali di rafting che sono già entrate nel vivo nel corso dell’Adda a Boffetto, nel territorio di Piateda, e a Sondrio. Proprio nel capoluogo martedì sera si è svolta la cerimonia di apertura, con la sfilata delle delegazioni e degli atleti.

Mondiali di rafting in Valtellina, le squadre sfilano per le vie di Sondrio

“I grandi eventi sportivi rappresentano una straordinaria opportunità per far conoscere la nostra città e tutto ciò che offre - spiega il vicesindaco Francesca Canovi -: i Mondiali di rafting hanno un'eco mediatica internazionale e ci aiuteranno a promuovere il nostro territorio in stretta sinergia con gli altri comuni coinvolti, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Provincia. Grazie a questa unità d'intenti, come enti pubblici abbiamo sostenuto gli organizzatori e ci siamo impegnati per avere questa importante manifestazione. I primi riscontri sono molto positivi: ci attendono belle giornate di sport e Sondrio, l'Adda e il Parco Bartesaghi saranno protagonisti». Soddisfazioni che ripagano l'amministrazione comunale dell'impegno profuso per trasformare un sogno in realtà. Un progetto partito da lontano, grazie alla collaborazione avviata con Indomita River di Benedetto Del Zoppo, presidente della Federazione italiana rafting, che si era concretizzato con la presentazione della candidatura quale territorio ospitante. A partire dal marzo scorso sono stati eseguiti i lavori per il campo gara sull'Adda: è stato l'assessore all'Urbanistica, alla Viabilità e all'Ambiente Carlo Mazza a seguire l'intervento in alveo, per un totale di 200 mila euro, autorizzato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Albosaggia e condiviso con l'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio.

Sono stati posizionati isole e pennelli, a creare zone di calma alternate a rapide, per il campo di gara senza impattare sul corso del fiume. A fare da contorno è il Parco Bartesaghi, nel tratto più a ovest: dalle sponde dell'Adda gli appassionati possono seguire competizioni appassionanti con i migliori atleti della specialità. Il parco cittadino è pronto a ospitare le premiazioni.