Allianz, debutto amaro. Festa Modena al tie-break

Un misero punto: questo il bottino che porta a casa, l’Allianz Milano. I lombardi, alla prima di Superlega, si arrendono alla Valsa Group al tie – break. C’è e come potrebbe non esserci, rammarico per un incontro partito in rimonta, rimesso in carreggiata, in cui i meneghini prima di perderlo, hanno anche avuto una palla match. I ragazzi di Piazza crollano nel quinto set con una Modena che nella difficoltà, rinasce. Tra le note positive l’impatto di Zonta, chiamato a sostituire l’infortunato Porro e Reggers che a metà partita sostituisce un Dirlic sottotono.

Nel primo set i canarini sono perfetti. Bruno non sembra aver patito le fatiche del preolimpico. Lato Milano il centro non si vede quasi mai, Ishikawa e Dirlic faticano e Kaziyski tenta di sfruttare la sua esperienza. Nel secondo è l’Allianz a fare la partita. Cala il livello di Modena e gli ospiti ne approfittano. Più equilibrato il terzo parziale, la compagine meneghina lavora bene in copertura e Piazza si gioca pure la carta Reggers. Nonostante qualche sbavatura sono i lombardi a portarsi sul 2 a 1. I milanesi fanno bene a muro (ben 21) e tengono botta alla Valsa che nel quarto torna ad alzare il livello. I padroni di casa non riescono a trovare continuità. Se Milano spreca un set point Modena non fa lo stesso e porta l’incontro al tie break. Al quinto vincono i gialli.

MODENA– MILANO: 3- 2 (25 – 19; 12 – 25; 21 – 25; 26 – 24; 15 – 12).