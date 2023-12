Allianz all’esame Verona. Kaziyski: "Servono punti"

Dopo l’importante vittoria nel derby, l’Allianz Milano torna in campo questa sera, alle 20.30, contro la Rana Verona. L’obiettivo è continuare ad allungare la striscia vincente dopo un inizio no. Ora, la squadra di Piazza è più vicina alle parti alte della classifica con 13 punti. "Per Verona è importante fare punti, ma anche per noi dato che la classifica è molto corta", ha detto Matey Kaziyski tra gli ex del match.

Gli scaligeri stanno, invece, faticando e sono reduci da tre sconfitte consecutive (contro Padova, Perugia e Piacenza).

Giuliana Lorenzo