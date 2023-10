Tordini al 96’ fa tremare la torre. Il Lecco a Pisa trova la prima vittoria

Un gol di Tordini al 96’ consente al Lecco di sbancare l’Arena Garibaldi e di conquistare la prima importantissima vittoria stagionale. Al 5’ brivido per il Lecco. Cross dalla destra di Piccinini per Vignato che spara alto. Al 15’ Estevez va via in velocità a Lepore sulla destra ma poi calcia male sull’esterno della rete. Il Lecco alza il baricentro e al 24’ va in vantaggio. Bel dribbling di Novakovich che salta Piccinini, Buso la mette al centro e Bianconi anticipa tutti e di testa supera Nicolas per l’1-0.

Il Lecco tiene bene il campo ma il Pisa al 35’ è pericoloso con Tramoni che salta mezza difesa lecchese ma poi calcia a lato della porta difesa da Melgrati. Occasionissima Pisa al 43’ con un cross di Beruatto per Moreo che, all’altezza dell’area piccola, gira di testa ma non inquadra la porta.

Inizio veemente di secondo tempo per il Pisa che stringe d’assedio il Lecco e pareggia al 18’ con un gran gol di Lisandru Tramoni che salta come birilli tre giocatori del Lecco e supera Melgrati in uscita. Al 26’ ottima sponda di Novakovich per Giudici che tira a giro mandando la palla di poco a lato. Al 1’ di recupero gran conclusione di Esteves che Melgrati blocca.

E al 96’ cross di Giudici per Tordini che, con un tocco preciso, supera Nicolas e firma l’importantissimo 2-1 per il Lecco.

Il tabellino

PISA-LECCO 1-2

Primo tempo: 0-1

PISA (3-5-2): Nicolas 6; Canestrelli 6, Leverbe 5.5 (dal 1’ s.t. Calabresi 6), Beruatto 6; Tramoni 6.5, Nagy 6 (dal 1’ s.t. Arena 5.5), Barberis 6 (dal 47’ s.t. Veloso sv), Piccinini 6, Esteves 6.5; Vignato 6 (dal 37’ s.t. Valoti sv), Moreo 6 (dal 37’ s.t. Torregrossa sv). All. Alberto Aquilani.

LECCO (4-3-3): Melgrati 6.5; Lepore 6, Celjak 6, Bianconi 5.5 (dal 21’ s.t. Battistini 6), Caporale 6.5; Ionita 6.5, Galli 6.5 (dal 10’ s.t. Sersanti 6.5), Crociata 6.5 (dal 39’ s.t. Tenkorang v); Buso 6 (dal 21’ s.t. Tordini 7), Novakovich 7, Di Stefano 6 (dal 1’ s.t. Giudici 6.5). All. Bonazzoli-Malgrati.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria 6.5.

Marcatori: Bianconi 24’ pt e Tramoni 19’ st, 51’ st Tordini