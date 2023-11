All’Arena c’è lo Sporting Lisbona. Monza riparte dal tie-break vinto

È una Mint Vero Volley Monza che non può fare troppi calcoli quella che tornerà in campo alle 20 all’Opiquad Arena per il ritorno dei sedicesimi di finale di Challenge Cup contro lo Sporting di Lisbona. Dopo la vittoria al tie-break dell’andata in terra lusitana, i ragazzi del Consorzio sanno che avranno bisogno di altro successo con qualsiasi punteggio per passare il turno. In caso di sconfitta al tie-break tutto si deciderebbe al golden set. Un’eventualità a chi coach Massimo Eccheli non vorrebbe pensare, dopo la maratona vincente di domenica con la Gas Sales Bluenergy Piacenza valsa il terzo posto in Superlega: "Tra campionato e Coppa sapevamo che queste settimane sarebbero state impegnative e fisicamente stancanti. Il sapersi adattare a queste situazioni, però, è fondamentale".

Non ci sarà Ran Takahasi, alle prese con una lieve lesione muscolare rimediata proprio domenica scorsa.

A.G.