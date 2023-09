Alcione, la gioia di Cusatis: "Ottima prova in Liguria (Girone A)"

Nell’anticipo di sabato pomeriggio l’Alcione Milano in trasferta ad Albenga ha ottenuto un punto prezioso (1-1). Sono i liguri ad andare avanti con Esposito su calcio di rigore assegnato al 30’ della prima frazione di gioco, mentre per gli orange meneghini di mister Giovanni Cusatis la rete che ristabilisce la parità è opera di Chierichetti al 20’ del secondo tempo. "Abbiamo fatto una buona gara, consapevoli che l’Albenga è una formazione aggressiva, che punta sul ritmo – è l’analisi di mister Giovanni Cusatis –. Sotto di un gol non era semplice e nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo avuto anche le occasioni per ribaltarla".

L.D.F.