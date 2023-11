"ALBOSAGGIA: Fabio Meraldi sceglie la formazione azzurra per la Coppa del Mondo"

ALBOSAGGIA (Sondrio)

Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha scelto la formazione azzurra che prenderà parte in questo fine settimana alle gare di apertura della stagione di Coppa del Mondo. Per gareggiare sulle nevi di Val Thorens, in Francia, convocate Giulia Compagnoni, Alba De Silvestro, Mara Martini, Katia Mascherona, Lisa Moraschini, Giulia Murada (seconda la scorsa stagione nella classifica generale femminile), Robert Antonioli, Michele Boscacci, Giovanni Rossi, Rocco Baldini, Luca Tomasoni e Nicolò Canclini.

La stagione di Coppa del Mondo comprenderà in totale sei gare Sprint, cinque staffette miste, quattro gare individuali e quattro gare vertical.

Da novembre ad aprile sette tappe, due in Italia: dal 22 al 25 febbraio in Val Martello e dal 6 al 10 aprile a Cortina d’Ampezzo. Stupisce la mancanza di Bormio che nel 2026 sarà chiamata al debutto olimpico di questo sport.

I Campionati Europei si svolgeranno a Flaine-Chamonix, in Francia, dall’8 al 12 gennaio. Gli atleti più giovani disposizione un circuito di Coppa del Mondo loro dedicato che prenderà il via a Méribel (FRA) il 9 dicembre. La seconda tappa a Bormio il 3-4 febbraio con Sprint e Staffetta Mista, anche per gli atleti U18 e U20. Paolo Croce