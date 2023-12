AlbinoLeffe corsaro anche con il Renate . Reti di Longo e Zoma

Vittoria pesante per l’AlbinoLeffe che in trasferta conquista più punti che in casa. A cadere questa volta è il il Renate. Una Celeste abile e cinica nello sfruttare le occasioni rispetto ai nerazzurri. Alla prima occasione l’AlbinoLeffe passa: è l’11 quando Longo da due passi insacca: 0-1 e primo gol stagionale per l’attaccante.

Il Renate prova a reagire e al 22’ Marietta salva il risultato. Bergamaschi che chiudono però i conti al 11’ della ripresa: Zanini mette una buona palla per Zoma che la tocca quel che basta per segnare: 0-2. L’AlbinoLeffe vola così a 22 punti in classifica.

Vasco Algisi