Alberto Benites saluta Vigevano, approda alla Herons Montecatini con un contratto triennale

Alberto Benites saluta la Elachem Vigevano. Il playmaker al suo primo anno a Vigevano, dove ha vinto il campionato di serie B ottenendo l’accesso alla A2, è il primo giocatore del roster vincente a lasciare la città. Approda alla Herons Montecatini con un contratto triennale. In Toscana ritrov coach Federico Barsotti che lo ha scoperto e lanciato a San Miniato. In attesa dell’ufficializzazione di coach Lorenzo Pansa, con cui il front-office ducale è ai dettagli, si guarda alla squadra del futuro. Sicuro partente Giorgio Broglia, ci sarebbe l’orientamento di confermare il play Filippo Rossi, l’ala Lorenzo D’Alessandro e il lettone Kristofers Strautmanis. Sugli altri al momento non filtrano indiscrezioni anche se più d’uno avrebbe richiamato l’attenzione di diverse squadre.

Intanto coach Paolo Piazza è ad un passo dalla firma con Legnano dal qualche ricomincerà dopo 6 anni e due promozioni e Vigevano. "Il sentimento che domina adesso è la commozione e l’infinito amore che ho per questa gente – dice riferendosi al pubblico ducale – In questi anni abbiamo alzato sempre più l’asticella centrando sempre gli obiettivi che ci eravamo prefissati e questa è stata la più grande soddisfazione che mi porto via". Umberto Zanichelli