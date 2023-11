A2 a squadre. Crema in semifinale. Vigevano si salva

TENNIS

Bilancio positivo per le due squadre lombarde che hanno concluso la fase a gironi della serie A2 maschile a squadre. Nel gruppo 1 il TC Crema ha conquistato la qualificazione alla semifinale scudetto con un fantastico 4-2 rifilato in trasferta al Match Ball Siracusa, vincendo gli ultimi tre match e ribaltando lo svantaggio iniziale di 1-2, che permette ai ragazzi allenati da capitan Zanotti di tornare fra le quattro migliori squadre d’Italia. Dall’altra parte della rete Crema troverà, nelle semifinali del 26 novembre e 3 dicembre, la formazione del CT Vela Messina, leader del gruppo 2 in cui il Selva Alta Vigevano ha conquistato l’obiettivo della salvezza diretta, classificandosi al secondo posto, grazie al buon girone d’andata che ha permesso ai ducali di mettere da parte punti fondamentali e gestire la situazione nei retour match, meritandosi così un posto nel massimo campionato a squadre anche per la prossima stagione.

S.D.S.