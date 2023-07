A1 Femminile: Casalmaggiore, arriva l'alzatrice Usa Micha Hancock

Colpo di mercato per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che si è assicurata come nuova alzatrice Micha Hancock. La trentenne statunitense, con un passato da Conegliano, Monza, Novara e Vallefoglia, va a completare il reparto in cabina di regia con Giorgia Avenia. "Sono davvero molto contenta di far parte della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore per questa stagione! Ci vediamo presto!", le parole nel video postato sui social dal club di strada Baslenga. Come anticipato dal presidente rosa Massimo Boselli Botturi, le ragazze a disposizione dell’head coach Marco Musso saranno 14, dopo le conferme di Juliet Lohuis e Laura Melandri (appena laureatasi in psicologia) come centrali. A.G.