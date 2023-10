"20mila da tutta Italia per la Deejay Ten di Linus: PODISMO"

Sono stati oltre 20 mila, ieri mattina a Milano, i partecipanti all’ultima tappa della “Deejay Ten”, la corsa itinerante ideata dal conduttore radiofonico Linus. La partenza è avvenuta alle 9 da piazza del Duomo. Due i percorsi previsti: il primo, da dieci chilometri e per il quale gli iscritti hanno indossato magliette coloro ciclamino si è concluso in viale Gadio, il secondo invece, da cinque chilometri e con partecipanti in t-shirt color salvia ha avuto come traguardo piazza Sempione. Il via è stato dato alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva. Al loro fianco Linus e le “voci“ di Radio Deejay Nicola Savino, Trio Medusa, Diego e La Vale, Matteo Curti e Gianluca Gazzoli. Per partecipare alla “Deejay Ten“ sono arrivate persone da tutta Italia. Quella di Milano è stata l’ultima tappa del 2023 dopo quelle del 26 marzo a Torino, del 16 aprile a Bari, del 21 maggio a Firenze e del 10 settembre a Napoli. "Grazie alla mia Milano che oggi era più bella del solito", ha scritto al termine Linus sui social.