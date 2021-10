La fama internazionale la deve al matrimonio con la miliardaria americana Ivana Trump ma Rossano Rubicondi, morto a 49 anni per un melanoma, aveva iniziato da giovanissimo la sua carriera da attore. Nato a Roma il 14 marzo 1972, Rossano ha le idee chiare sul suo futuro: vuole diventare una star, un personaggio. E per seguire il suo sogno lascia l'Italia e non esita a trasferirsi a Londra dove muove i primi passi nel mondo dello spettacolo. I debutti cinematografici, paralleli alle prime sfilate da modelo, sono in ruoli minori nei film The Eighteenth Angel e The Golden Bowl.

Il matrimonio

Nel 2009 la decisione che gli cambia la vita: sposarsi con l'anziana e facoltosa, per usare un eufemismo, Ivana Trump. Lei 59enne, ex moglie del futuro presidente degli Usa, lui 36enne "firmano" le nozze del secolo con un budget da 3 milioni per il ricevimento in una delle proprietà di Donald Trump con la figlia Ivanka come damigella d'onore. Come si conobbero i due? In un negozio di abbigliamento dove Rossano faceva il commesso per guadagnarsi da vivere visto che cineme e passerelle non gli avevano regalato ancora quella fama che lui sognava. Il matrimonio - per lei il quarto - durò un solo mese ma tanto bastò a Rossano per diventare un personaggio e ottenere l'amore eterno. Goà, perché a dispetto della differenza di età e della fine ufficiale della storia, i due confessarono in più occasioni di essere sempre vicini, intimi e pronti a sostenersi. La relazione in qualche modò non finì mai.

La carriera

Finì invece l'anomimato: Rubicondi nello stesso anno delle nozze vience chiamato come concorrente all'Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, l'amica che ne ha dato l'annuncio della morte sui social. Nel 2009 Rossano conduce la trasmissione Cupido con Federica Panicucci. Arriva anche il Cinepattone a certificarne la fama quando recita nel film Natale a Beverly Hills, interpretando un uomo avvenente attratto dalla donne di una certa età. Non gli deve essere risultato difficile. L'anno dopo è inviato de L'isola dei famosi, dove torna l'anno dopo come concorrente. A condurre ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel 2011 partecipa anche a Sfilate d'amore e di moda su Rete 4. Alla prima edizione dell'Isola dei Famosi, Rossano conosce la fotomodella argentina Belen Rodriguez: tra i due sarebbe maturato un filrt amoroso mai però confermato.

La malattia

Poco dopo l'annuncio della morte è stata diffusa la notizia della causa: un cancro alla pelle. Pochissimi lo sapevano. Tra quei pochi Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è stato il giornalista a parlarne per primo ai media nelle scorse ore. "Credo che abbia sottovalutato la sua malattia, probabilmente non immaginava che lo avrebbe portato a una morte così in fretta - afferma Vladimir Luxuria - Era una persona gioviale, entusiasta, sempre allegra, piena di vita e di energia, amava raccontare tanti episodi e aneddoti".