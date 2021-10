Sareste disposti a vedere per la prima volta il vostro futuro marito (o la vostra futura moglie) solo il giorno delle nozze? E' quello che succede ai protagonisti di "Matrimonio a prima vista", il docu reality cult pronto a tornare per la nuova stagione in onda su Real Time. Si parte martedì 5 ottobre alle 21.20 (dopo l'anteprima di questa estate sulla piattaforma Discovery+). La trasmissione segue e racconta le storie di tre coppie che accettano di sposarsi "al buio", cioè di conoscersi solo il giorno del fatidico sì. Per l'edizione 2021 tante conferme e qualche importante novità.

Come detto i protagonisti sono sei single che incontrano i propri futuri compagni per la prima volta solo il giorno delle nozze. Le coppie, infatti, vengono create da un trio di esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Dopo la grande prova del matrimonio le coppie hanno a disposizione alcune settimane per conoscersi a fondo (passando attraverso la luna di miele, la conoscenza dei reciproci familiari e amici e il test della convivenza), al termine delle quali, davanti al team di esperti, decidono se restare insieme o lasciarsi, comunicando al partner (e al pubblico) la propria scelta.

New entry tra gli esperti che affiancano e guidano le coppie nel loro percorso: ai confermati Mario Abis, sociologo, e Nada Lofreddi, sessuologa, si aggiunge Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione, col compito di aiutare le coppie a stabilire dialoghi più profondi e sinceri. La scelta di introdurre nel team degli esperti un life coach nasce dal bisogno di ottenere un benessere di coppia. Attraverso i dialogo e una serie di tecniche specifiche il nuovo esperto è in prima linea in particolare nella fase della convivenza delle coppie. La sessuologa Loffreddi anche in questa edizione si occupa di seguire eventuali problemi di natura sessuale delle coppie, affiancandole nei momenti più delicati mentre mentre il sociologo Abis è in campo per fornire agli sposi le chiavi di lettura necessarie per comprendersi.

Anche quest’anno, l’esperimento è avvenuto durante la difficile condizione sanitaria pandemica e gli esperti hanno incontrato più volte i candidati singolarmente e non in gruppo. La prima edizione a vivere le limitazioni legate all'emergenza Covid-19 è stata quella del 2019: in quel caso il docu reality scelse di raccontare l'irrompere nella pandemia nel percorso delle coppie (le nozze furono inevitabilmente posticipate) e nella quotidianità di tutti.

Il giorno delle nozze è sicuramente uno dei momenti cult della trasmissione perché registra la reazione "a caldo" dei protagonisti nel giorno del loro attesissimo incontro, negli ultimi anni a ranghi ridotti a causa delle norme anti Covid. In molti casi proprio il primo impatto è stato determinante (in senso positivo o negativo) nella storia delle coppie. Dopo la parentesi della luna di miele (dove tendenzialmente le tensioni si appianano) altro step fondamentale è certamente quello della convivenza, a casa di uno dei due sposi o in un appartamento nuovo per entrambi. L'incontro (o lo scontro) con la quotidianità è sempre stato nella storia del programma uno scoglio difficile da superare. Altro momento molto apprezzato dal pubblico è quello della reunion tra le tre coppie del docu reality, a ridosso della scelta finale. Per i sei protagonisti, riuniti attorno a un tavolo, è un'occasione per scoprire come gli altri hanno vissuto lo stesso percorso e di mettersi in discussione.

La prima coppia è quella costituita da Martina, 30enne di Gallarate, e Davide, 31enne che viene da Lugo. Un'altra coppia è quella costituita dai romani Dalila e Manuel, entrambi di 35 anni. Infine ci sono i milanesi Jessica, 32 anni, e Sergio, 35 anni.

A fare da sfondo alla celebrazione dei matrimoni tre location da fiaba: un antico convento nel cuore di Roma (Hotel Donna Camilla Savelli), una delle più celebri e scenografiche ville sul lago di Como (Villa Erba) e una storica e affascinante dimora di Varese (Villa Esengrini Montalbano). Per loro tre le mete scelte per la luna di miele: il mare Sardegna, le straordinarie coste della Sicilia e l'incantevole Puglia.

L'obiettivo della trasmissione è che l'affinità tra i protagonisti "sulla carta" si trasformi in un legame reale. Non sempre è stato così. In alcuni casi tra i protagonisti non solo non è scoccata la scintilla, ma anzi, si è alzato un vero e proprio muro. E' il caso di Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, i giovani siciliani della scorsa stagione: prendere strade diverse - alla scelta finale - ha avuto il sapore della liberazione. Poca comunicazione e insofferenza reciproca avevano infatti reso l'epilogo chiaro a tutti a pochi giorni dalle nozze.

Fortunatamente esistono anche gli "happy ending". Basti pensare alla storia di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, i beniamini della scorsa edizione. Dopo le difficoltà iniziali la coppia romana ha trovato il suo equilibrio. Non solo hanno deciso di restare insieme alla fine dell'esperienza in tv ma si sono anche risposati, in riva al mare, poche settimane fa. Ad accompagnarli famiglia, amici e ovviamente i compagni di avventura a "Matrimonio a Prima vista".

Nel corso delle stagioni non sono mancante le rotture inattese. E' il caso di Fabio Peronespolo e Clara Campagnola, la coppia lombarda che aveva conquistato il pubblico per la sua istantanea intesa. Dopo il "sì" (quasi scontato) alla decisione finale i due si sono lasciati. Una svolta rivelata nello speciale "E poi" che ha lasciato di stucco gli appassionati della trasmissione e gli stessi esperti. Ma non è un unicum. Anche per i romani Giorgia e Luca e Cecilia e Luca dopo l'idillio è arrivata una improvvisata tempesta.

Nell'edizione 2020 le strade tra la contabile milanese Nicole Soria e il ristoratore pesarese Andrea Ghiselli si sono divise poco dopo la fine del docu reality. A distanza di qualche mese il giovane marchigiano ha intrecciato una breve storia con un'altra protagonista della stessa stagione, la romana Sitara. La rivelazione, avvenuta durante le speciale dedicato alla trasmissione, aveva scatenato i commenti del popolo dei social. Da canto suo, archiviata definitivamente la parentesi matrimoniale, ha ritrovato l'amore con Marco Rompietti, uno dei personaggio più amati dell'edizione 2018. Le dinamiche più inattese del programma, a volte, sono quindi scoccate proprio a riflettori spenti.