Dagli Usa all'Italia: sono sempre più numerosi i vip che scelgono il nostro Paese per trascorrere qualche giorno di vacanza o festeggiare una ricorrenza particolare.

Ultima sbarcata in Puglia - seppure non sia la prima volta - è Madonna. La popstar americana ha scelto di tornare a Borgo Egnazia, noto resort di lusso nelle campagne di Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, dove alloggiò anche nel 2017 e ancora prima l’anno precedente. E qui ha festeggiato il suo 63esimo compleanno con la sua famiglia e alcuni cari amici. Così, nella serata di Ferragosto, mentre in Sicilia si davano inizio ai festeggiamenti del compleanno della presentatrice tv Diletta Leotta, in Puglia si accendevano le luci per quello della celebre artista internazionale.

Ad immortalare e rendere noto qualche dettaglio della serata ci ha pensato subito il modello Joshua Lee Cummings - grande amico dell’artista - che tramite le storie di Instagram ha condiviso alcuni momenti della festa: prima una ripresa dall’alto della location da sogno, poi una foto di Madonna in piedi, a capotavola, davanti ad un'esclusiva cena made in Puglia. Oggi, anche la popstar ha condiviso qualche scatto sul suo profilo social. Le fotografie dell’evento sono diventati ben presto virali sui social, ed è anche stato condiviso un video della serata: niente candeline per Lady Ciccone, ma allo scoccare della mezzanotte di Ferragosto un cono gelato per tutti, da gustare sulle note di “Tanti auguri”, intonata anche dalla stessa Madonna.