Milano, 4 luglio 2021 - Ci siamo. Love Island Italia è arrivato alle battute finali ed è tempo di scoprire chi sarà la coppia vincitrice della prima edizione del dating show, in onda su discovery+. Questa sera, la conduttrice Giulia De Lellis rivelerà la scelta del pubblico da casa che negli ultimi giorni è stato chiamato a votare la coppia preferita sull’App ufficiale del programma. In gara Rebeca e Wolf, Monica e Denis e Cristina e Antonino.

Rebeca (con una c sola, come il personaggio di Cent’anni di solitudine) ha 23 anni, vive a Milano ed è disoccupata. Abita con la madre ed è diplomata in scienze umane. Si definisce ambiziosa, forte, tenace, impulsiva… ma in realtà, sotto la corazza, si nasconde un animo sensibile. La sua ultima relazione è stata complicata e le ha completamente tolto fiducia nel genere maschile. Wolf è un giovane skipper, di 25 anni di origine ucraine. Il nome Wolf corrisponde al suo totem, che si sposa benissimo con la sua passione per lo yoga tantrico e sciamanico. Ha partecipato a Mister Italia nel 2019, questa rivelazione è venuta fuori durante il programma Love Island, dove è entrato come “bombshell”.

Monica ha 24 anni ed un'imprenditrice di Roma. Laureata in economia, dopo la morte del padre, si occupa da sola della società di famiglia che gestisce immobili industriali. È una ragazza cresciuta in fretta, che ora non intende perdere tempo dietro a stupide futilità. Non ama i social network e, attualmente, il suo profilo Instagram è disattivato. È stata a lungo fidanzata, ma non perchè realmente innamorata ma perché era “la cosa giusta da fare”. Anche Denis ha 24 anni ed è un modello di Padova. Ha giocato a basket in categorie importanti fino alla nazionale che lo hanno portato a vivere per lunghi periodi lontano da casa. Per amore ha lasciato lo sport, la sua ragione di vita, ma dopo questa scelta viene lasciato. Da quel momento dice a sé stesso di non essere più disposto a subire ‘fregature’ del genere. Attualmente fa il modello. Si definisce un farfallone ma dichiara anche di volersi fidanzare seriamente.

Cristina ha 23 anni ed una commessa e insegnate di twerking di Mantova. Nata e cresciuta in provincia di Mantova da padre italiano e madre thailandese. Si definisce una make-up lover tanto da trasformare la sua passione in lavoro e infatti oggi lavora come commessa in un negozio di make-up, oltre a tenere un corso di twerking. In amore dice di cercare la storia perfetta e romantica come quella dei suoi genitori. Antonino ha 28 anni ed è di Palermo. E' un pugile agonista, ha vinto un campionato regionale e si è qualificato per le nazionali. Si definisce un ragazzo estroverso, spavaldo, determinato e testardo e fin da piccolo ha avuto un temperamento vivace: i suoi nonni lo definivano “un piccolo terremoto”. Ama scherzare e fare amicizia con nuove persone. I suoi amici lo chiamano ‘il tir’ perché si porta dietro sempre un ‘tir di guai’ con le donne.

Ma non finisce qui. Nella puntata finale, scopriremo anche se a legare i lovers è un sentimento d’amore oppure pura strategia. La coppia vincitrice, infatti, dovrà decidere se dividere equamente il montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro con la sua dolce metà oppure no.

Insomma, dopo quattro settimane di intense emozioni nella favolosa cornice di Gran Canaria, quale coppia sarà riuscita a convincere maggiormente il pubblico?