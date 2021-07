Riposo assoluto per Loredana Bertè, ma mistero fitto su quello che sia successo, dopo l’annuncio del suo malessere. La cantautrice calabrese, 70 anni, sorella di Mia Martini, regina del rock italiano e nota anche per la sua love-story con il tennista svedese Bjorn Borg, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che la costringerà a uno stop forzato di diversi giorni. A darne l’annuncio, rassicurando i fan sulle condizioni di salute dell’artista, è il suo stesso staff, che sui social ha dichiariato lo slittamento della prima data del tour estivo “Figlia di...”, in programma il 23 luglio a Cervignano del Friuli.

Poche e laconiche parole, ma palesi: “Siamo spiacenti - è la comunicazione ufficiale sui social dello staff della Bertè - di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto. Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021”.

Lo staff dell’artista conclude rassicurando i fan: “State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”. Resta dunque il mistero su cosa sia effettivamente accaduto alla Bertè. Ma dallo staff è arrivato il chiarimento riguardante i biglietti acquistati: “I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021.” Restano, dunque, al momento invariate tutte le altre date secondo il calendario.