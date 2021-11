Quindicesima puntata dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli, a tener banco nella puntata di ieri sera è stata la questione eliminazione: Carmen Russo, Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi si sono dovuti scontrare con la dura verità del televoto. La risposta degli spettatori è stata chiara e precisa: Carmen Russo è stata salvata con il 45% delle preferenza, seguita da Francesca con il 29% e Gianmaria con il 26%. A quel punto, la ballerina, uscita vincitrice, aveva la possibilità di salvare uno dei due compagni di “sventura” e la scelta è ricaduta sulla Cipriani, condannando così Antinolfi alla nomination.

Soleil: "Gianmaria come uno scarafaggio". Polemica sui social

L’imprenditore napoletano non è passato alla cronaca soltanto per il rischio eliminazione ma anche per essere finito nel mirino di Soleil. L’influencer ha infatti oltrepassato il limite definendo Gianmaria uno scarafaggio da eliminare con l’acido: “L’unica persona che volevo fuori di qui è Gianmaria, ho sbagliato due volte a non mandarlo in nomination. Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi: gli butti l’acido, non muoiono mai e si rinforzano”. Parole che non sono sfuggite a tanti spettatori del reality che hanno chiesto a gran voce provvedimenti costringendo la Sorge a scusarsi in diretta: “Chiedo scusa per aver dato dello scarafaggio, anzi no… Mi dispiace aver utilizzato un termine così forte con l’acido, ma non era mia intenzione assolutamente tirare in ballo questo tema. Io lotto sempre contro queste cose, era in senso figurativo”. Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, non convinto della sincerità della ragazza, è intervenuto per riprenderla: “Hai tirato in ballo l’acido e sono temi sensibili. Sappiamo che quella non è l’intenzione, altrimenti ti avremmo squalificato. Se voi mi dite che è lontano dai miei principi, prima di parlare pensateci due volte, invece di dire scemate. Poi dovete giustificarvi ed è antipatico".

Giucas Casella tradito dal gobbo

Più leggero invece il momento in cui a prendere la scena è stato Giucas Casella. Il mago siciliano aveva l’arduo compito di ipnotizzare tutto lo studio e i telespettatori: “Invito tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, anche qui il pubblico, ad incrociare le mani e ad incrociarle sulla fronte” le prime istruzioni dell’illusionista. L’ipnosi non ha avuto effetto su Signorini che, subito dopo gli ordini di Casella, ha sciolto le mani. Diverso il discorso per Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le spalle di Signorini, sono rimaste bloccate con le mani sulla fronte. Apparentemente, trucco riuscito, ma un dettaglio non è sfuggito agli spettatori più attenti: un’inquadratura del gobbo televisivo in cui era esplicitamente scritto: “Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate”. Tutto deciso a tavolino quindi? Questa l’idea che spopola sui social, anche se qualcuno ha scritto che, anche dietro lo schermo, ha fatto fatica a slegare le mani. Sulla polemica è intervenuto proprio Casella, dicendo: “Non funziona con chi ha paura, con chi non è ricettivo”. Un dubbio che ci porteremo almeno fino a venerdì, quando scopriremo chi si giocherà l’eliminazione con Gianmaria.