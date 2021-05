Li ha mostrati ieri in diretta a Domenica Live, il programma del pomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, e anche sul suo profilo Instagram. Annalisa Minetti, la cantaturice milanese non vedente vincitrice al Festival di Sanremo nel 1998 con "Senza te o con te" ha trovato uno strumento che le consente, parole sue, di "tornare a essere autonoma".

Come funziona l'apparecchio

In televisione e sul social network, con una buona dose di emozione, ha illustrato le capacità di un dispositivo applicato ai suoi occhiali, "una piccola fotocamere che riesce a riconoscere i volti delle persone, a leggere e a riconoscere le banconote". Questo, ha specificato la Miss Lombardia 1997, "non significa che potrò vedere di nuovo", ma di sicuro l'apparecchio - Orcam MyEye Pro il suo nome - permette un deciso miglioramento delle condizioni di vita. Va applicato, ha aggiunto Minetti su Instagram con un video, "sulla stanghetta degli occhiali e processa le immagini, inviando le informazioni all'auricolare Bluetooth". Attraverso questi impulsi la cantautrice potrà "leggere etichette, cartelli, riconoscere i visi delle persone registrate in memoria" e altro.

Il test

Successivamente "Domenica Live" ha mostrato un servizio in cui Annalisa Minetti viene ripresa all'interno di un bar e in altri locali, per chiarire come ora riesca a leggere una carta, a fare la spesa e anche a riconsocere le persone che le stanno vicino. Ma la gioia più grande per Minetti, la cui cecità è provocata da una malattia ereditaria detta "retinite pigmentosa", è quella di "poter leggere una favola ai suoi figli". Oltre alla carriera di cantante, Minetti ha avviato da anni anche un'esperienza come atleta paralimpica, che l'ha portata a vincere la maratona di Roma nel 2017.