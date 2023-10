Gli iscritti sono 450. Open day l’11 novembre

"Gli iscritti al Collegio San Francesco di Lodi non sono più obbligati a indossare divise. Fino agli Duemila ci sono foto in cui i ragazzi indossano un maglioncino blu. Ora ci sono delle felpe con il logo del San Francesco che vengono indossate solo per eventi particolari" spiega la preside Domenica Arrigoni. Attualmente sono circa 450 gli alunni frequentanti l’istituto: 60 iscritti alla scuola d’infanzia, 205 alla primaria, 120 alla secondaria di primo grado e 80 al liceo. L’11 novembre il collegio San Francesco organizzerà un “open day” dalle 9 alle 12,30 con visita guidata della scuola allo scopo di far conoscere l’offerta formativa.