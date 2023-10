Raccontare i grandi vini italiani. Sul palco sale James Suckling

Le 18 aziende dell’Istituto Grandi Marchi proseguono la loro battaglia per il vino di qualità. E hanno fatto tappa a Milano per la consegna del premio internazionale che il gruppo attribuisce a una firma del giornalismo internazionale di settore che ha saputo divulgare il vino italiano di qualità a livello mondiale. Dopo Burton Anderson, Jens Priewe e Monica Larner, è la volta di James Suckling che ha ricevuto dalle mani del presidente dell’IGM, Piero Mastroberardino, l’ambito riconoscimento. "Suckling è da anni punto di riferimento essenziale nella comunicazione di settore – ha spiegato Mastroberardino – al punto da essere collocato da Forbes nel gotha dei più influenti critici enologici al mondo. Il premio vuole essere un riconoscimento alla sua attività di divulgatore dei vini di qualità in generale e di quelli italiani e dei territori che questi vini esprimono in particolare". Per quasi 30 anni Senior Editor e responsabile della redazione europea di Wine Spectator, Suckling - nato nel ’58 a Los Angeles - ha studiato Scienze Politiche e Giornalismo. Giovanissimo sviluppa la grande passione per il mondo del vino che lo porterà, dagli Anni ’80, a collaborare con Wine Spectator. Nel 2010 con il sito web https:www.jamessuckling.com plasma una nuova era del giornalismo enologico. Con una media annuale di circa 4.000 valutazioni di vini, è uno dei più attivi al mondo. "Mio padre, nella sua casa a Beverly Hills, aveva una cantina piena di vini francesi nel Dopoguerra – ha ricordato Suckling –. Era un cultore del vino di eccellenza e oggi, se fosse ancora vivo, sono sicuro avrebbe in cantina tanti, tanti vini italiani. Perché in questi anni hanno fatto passi da gigante, e non hanno nulla da invidiare alle eccellenze mondiali". L’incontro milanese, nel ristorante L’Alchimia, ha fornito l’occasione per salutare l’ingresso della Tenuta San Leonardo nella squadra IGM. La cantina trentina entra a far parte di una compagine che l’anno prossimo festeggia vent’anni di attività, nello sforzo comune di 18 grandi famiglie con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino di qualità italiano nel mondo. "Cultura, passione ma certamente anche imprenditorialità ai più alti livelli – ha sottolineato Mastroberardino – come testimoniano i numeri che raccontano di un fatturato che, unendo le diverse realtà, nel 2022 ha superato i 600 milioni, il 4,3% dell’intero giro d’affari del vino tricolore, con un valore all’estero sui 350 milioni di euro". A completare la serata i membri del Gruppo Giovani dell’IGM, i protagonisti del futuro delle aziende associate.