"Metamorfosi dell’immagine" di Peppoloni

A trent’anni dalla prima esposizione Cascina Roma è pronta ad accogliere Alberto Peppoloni con la sua nuova personale “Metamorfosi dell’immagine”, a cura del critico d’arte Andrea Barretta e con il patrocinio della città di San Donato. L’ecclettico artista, di origini milanesi, ha vissuto per anni a San Donato e ora vi torna trionfante, con la mostra che verrà inaugurata sabato alle 17. Il focus dell’allestimento prende forma dalla serie “Decompose”, percorso di evoluzione figurativa con scomposizione dell’immagine in poligoni. La figura è ri-plasmata in un nuovo codice dando vita a una duplice visione in base al punto di vista da cui si guarda l’opera. Se si osserva l’immagine in modo ravvicinato si percepisce la “nuova immagine”, evoluta e astratta; se si guarda l’opera da lontano emerge la sua matrice storica e figurativa. La mescolanza di movimento temporale con il gioco di inaspettate visioni rapisce lo sguardo dello spettatore. La finalità è di generare un’opera moderna e antica allo stesso tempo. L’incontro tra moderno e classico lo si può notare anche nell’uso sapiente della tecnica a olio su tela, in continua evoluzione. "L’arte di Peppoloni – dichiara il critico d’arte – sta nel momento in cui decide di diversificare i soggetti per allontanarsene, e quando s’apre a sperimentazioni, dando voce a quanto alcuna parte di critica assegnava all’informale il significato di “non-formale” e non di “senza forma”. In “Metamorfosi dell’immagine” il filo conduttore c’è, ed è l’andare nella sua crescita artistica, al di là del pittore di estrazione figurativa". L’artista afferma: "Ho sposato la citazione di Nietzsche “Ciò che non ti uccide ti rende più forte“ e con questo spirito affronto la vita e l’arte, sempre teso verso nuovi orizzonti". “Metamorfosi dell’immagine” sarà accompagnata da poesie di Carla Paola Arcaini.