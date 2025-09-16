Le sculture di Sara Enrico. Nel verde di Villa Reale

Nel Giardino della Villa Reale di Milano, gioiello storico e paesaggistico incastonato da fine ’700 in quella che è oggi via Palestro, gli adulti accedono solo se accompagnati dai bambini. Un’eccezione, per chi verrà a visitare da oggi “Under the Sun, Beyond the Skin”, fino al 14 dicembre: mostra di sculture di Sara Enrico, qui realizzata grazie alla collaborazione (ormai pluriennale) di Fondazione Furla con il Comune. "Ma - non ha avuto difficoltà ad ammettere durante la presentazione la bolognese Giovanna Furlanetto, presidente dell’azienda Furla e dell’omonima Fondazione operante da 25 anni nel mondo dell’arte - questa è una mostra difficile, corpi estranei da integrare nel parco". Che è "un luogo dell’anima, invaso per la prima volta", ha precisato l’Assessore Sacchi. Però rassicurando: "Intervento non invasivo, anzi molto rispettoso". E Gianfranco Maraniello, supervisore del milanese Polo Museale del Moderno e Contemporaneo, quindi anche direttore della GAM (ospitata dentro Villa Reale), nel ricordare che su tutto il complesso è predisposto un importante programma di valorizzazione, interroga i concittadini: "Sanno che nel Giardino già possono scoprire moderne opere scultoree come la Trilogia di Wildt e i 7 Savi di Fausto Melotti?".

Tutti tranquilli, dunque, con questi “guardiani silenti“ a preservare incanto e mistero. Di un vero capolavoro. Dove anche semplici visitatori traggono ispirazione dalla sua armonia. Come gli artisti. Come la stessa Sara Enrico, torinese che lo ignorava e comunque si dice "per niente intimorita" dal confronto con la magnificenza dell’architettura neoclassica della villa e dell’architettura naturale, con alberi pure secolari. Senza mimetizzarsi, le sue cinque installazioni - forme geometriche in cemento piuttosto che gommapiuma nautica, e cromie artificiali, sono concepite per abitare il giardino (da sempre natura intrecciata a sovrastrutture culturali), attivando una tensione sottile, comunicando vitalità sintetica: vedi “Carriers”, 2025, frammenti di un tronco di bagolaro monumentale qui abbattuto nel 2023, risollevati con supporti in ferro, e quasi rianimati, per suggerire l’inizio del nuovo ciclo.