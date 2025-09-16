Incontriamoci

Incontriamoci al Death Cafè
Speciali
Trova MiLe sculture di Sara Enrico. Nel verde di Villa Reale
16 set 2025
ANNA MANGIAROTTI
Trova Mi
Le sculture di Sara Enrico. Nel verde di Villa Reale

Nel Giardino della Villa Reale di Milano, gioiello storico e paesaggistico incastonato da fine ’700 in quella che è oggi via Palestro, gli adulti accedono solo se accompagnati dai bambini. Un’eccezione, per chi verrà a visitare da oggi “Under the Sun, Beyond the Skin”, fino al 14 dicembre: mostra di sculture di Sara Enrico, qui realizzata grazie alla collaborazione (ormai pluriennale) di Fondazione Furla con il Comune. "Ma - non ha avuto difficoltà ad ammettere durante la presentazione la bolognese Giovanna Furlanetto, presidente dell’azienda Furla e dell’omonima Fondazione operante da 25 anni nel mondo dell’arte - questa è una mostra difficile, corpi estranei da integrare nel parco". Che è "un luogo dell’anima, invaso per la prima volta", ha precisato l’Assessore Sacchi. Però rassicurando: "Intervento non invasivo, anzi molto rispettoso". E Gianfranco Maraniello, supervisore del milanese Polo Museale del Moderno e Contemporaneo, quindi anche direttore della GAM (ospitata dentro Villa Reale), nel ricordare che su tutto il complesso è predisposto un importante programma di valorizzazione, interroga i concittadini: "Sanno che nel Giardino già possono scoprire moderne opere scultoree come la Trilogia di Wildt e i 7 Savi di Fausto Melotti?".

Tutti tranquilli, dunque, con questi “guardiani silenti“ a preservare incanto e mistero. Di un vero capolavoro. Dove anche semplici visitatori traggono ispirazione dalla sua armonia. Come gli artisti. Come la stessa Sara Enrico, torinese che lo ignorava e comunque si dice "per niente intimorita" dal confronto con la magnificenza dell’architettura neoclassica della villa e dell’architettura naturale, con alberi pure secolari. Senza mimetizzarsi, le sue cinque installazioni - forme geometriche in cemento piuttosto che gommapiuma nautica, e cromie artificiali, sono concepite per abitare il giardino (da sempre natura intrecciata a sovrastrutture culturali), attivando una tensione sottile, comunicando vitalità sintetica: vedi “Carriers”, 2025, frammenti di un tronco di bagolaro monumentale qui abbattuto nel 2023, risollevati con supporti in ferro, e quasi rianimati, per suggerire l’inizio del nuovo ciclo.

