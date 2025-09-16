Le emozioni, qui e adesso. La fucina di fACTORy32

Il titolo della nuova stagione - HERE, acronimo di “Human Experience, Real Emotions“ - è tutto un programma. Perché fACTORy32, la fabbrica teatrale milanese, ha un cuore che batte forte. Rigorosamente in periferia, ma al centro della contemporaneità. Muovendosi sempre su un doppio, rigoroso binario: da una parte la stagione ufficiale - taylor made, lontana da pigrizie e ripetizioni -, dall’altra, vicina e parallela, l’attività didattica con corsi e laboratori (anche in inglese) pensati un po’ per tutti, dai bimbi agli adulti. Un gran bel modo di avvicinarsi al meraviglioso mondo del teatro.

D’altronde, la filosofia della vecchia fabbrica di tappeti trasformata in centro culturale tout-court, viene espressa chiaramente dalle parole della fondatrice del fACTORy32, Valentina Pescetto: "Siamo un palco creato da zero – ha scandito, durante la presentazione della nuova stagione teatrale, l’ottava, del suo sogno diventato concretezza culturale – e illuminato da tre parole: passione, determinazione e dedizione. Uno spazio che è diventato punto di riferimento per tutto un quartiere e per la città, ponendo l’attore al centro di tutta la propria realtà, non solo del proprio nome".

Allora, torniamo alla stagione: dal 25 ottobre in poi, tredici i titoli, tra classici e (tante) scritture originali.

"Lettera di una Sconosciuta", dopo il bel successo dello scorso anno. È il secondo capitolo della trilogia dedicata a Stefan Zweig, produzione della stessa fACTORy con Chiara Arrigoni ed Enrico Ballardini diretti da Alberto Oliva. A seguire il consueto weekend internazionale con due spettacoli in inglese: "Making Marx" con protagonista la moglie del celebre Karl, e la commedia di Neil Simon "Barefoot In the Park" (A piedi nudi nel parco).

Da non perdere "Le petit cabaret" di Fabio Paroni, il Cechov di Francesco Leschiera, "Sirene" di Chiara Arrigoni.

Il 31 dicembre si aspetta il nuovo anno con "L’anno in cui il mondo finì" di Odemà con Enrico Ballardini e Davide Gorla, un duo beckettiano feroce e attuale. Tra battute taglienti e litigi grotteschi, danno voce a un mondo ormai crollato. La fine è arrivata, ma i personaggi continuano a parlare, a cercarsi, a resistere. La società è scomparsa, eppure sopravvive nei dettagli e nei ricordi. Un dialogo surreale che strappa risate amare e riflessioni profonde. Basta una coppia per scatenare un’apocalisse ironica e umanissima. Una notte di teatro per assistere a “L’anno in cui il mondo finì“ e per festeggiare insieme l’anno che verrà. E da gennaio va in scena “Beyond Therapy – E se la terapia non funziona?“, una terapia d’urto esilarante, romantica e a tratti fuori controllo, per Bruce e Prudence in cerca dell’amore a Manhattan.

Per info e biglietteria: factory32.it.