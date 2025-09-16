Il musical Book of Mormon. Risate sacrileghe sul palco e riflessioni vere sulla vita. Tra ironia, sincerità e choc

Dopo aver visto “The Book of Mormon” il trillo del campanello della vostra porta di casa non sarà più lo stesso. I missionari in camicia e cravatta si preparano, infatti, a fare proseliti agli Arcimboldi, dove il musical più “politically incorrect” di Broadway, firmato da Trey Parker e Matt Stone della serie tv “South Park”, è in scena dal 10 al 21 dicembre con la sua girandola di dialoghi esagerati, parolacce e le battute inesorabili.

Un esempio fra tanti: gli abitanti del villaggio ugandese in cui i protagonisti Price e Cunningham si ritrovano a compiere la loro missione evangelica (ignorando ogni aspetto della realtà che hanno attorno a parte il fatto di trovarsi “nello stesso continente de ‘Il Re Leone’”) gli intonano la loro canzone preferita, “Hasa Diga Eebowai”; vera iniezione di energia per andare fiduciosi incontro al nuovo giorno pure in un Continente complesso come l’Africa.

I due mormoni si lasciano trascinare nell’entusiasmo di quell’inno liberatorio, salvo poi scoprire dalla traduzione che manda “a quel paese“ proprio il loro Dio. Pubblicizzato a Manhattan, invece che la solita pletora di acclamazioni, usando stralci di recensioni negative come "così offensivo che ho dovuto andarmene" o "assolutamente di cattivo gusto", lo spettacolo in quattordici anni di repliche ha fatto del suo essere gioiosamente scorretto una cifra distintiva.

Tom Bales, lei veste i panni di Elder McKinley.

Bales: "L’intenzione di Parker e Stone è quella di mettere uno specchio davanti alla società e chiedere: perché ridete di questo? Anche se in forma meno teatrale, infatti, in Africa certe cose accadono davvero. La forza satirica del musical sta proprio nel puntare il dito sul complesso del salvatore dell’americano bianco, che con la sua pretesa di liberare il mondo spesso lo peggiora".

Nyah Nish, il suo personaggio Nabulungi non fa ridere, ma è un po’ quello che tira i fili della narrazione.

Nish: "Quella di Nabilungi è la figura più diversa del cast; così piena di speranza, così giovane, ma anche così realista. È lei a portare avanti la storia".

Uno dei segreti dello show sta forse nel suo paradosso: all’inizio trovi i mormoni sciocchi, vacui, e alla fine li ami. Sì. E penso, cosa è successo nel mezzo?

Nish: "Lo spettacolo è esilarante, ma in certi momenti pure commovente. Alcuni di noi incarnano personaggi farseschi altri più riflessivi, ma alla fine diventiamo una comunità, una squadra. Mi piace il paradosso, il cambiamento. E poi non sono in molti a conoscere i mormoni, così le vicende dello spettacolo offrono al grosso del pubblico pure l’occasione di una scoperta".

Ogni sera qual è la risposta del pubblico?

Bales: "Molto divertita. Anche se a volte l’umorismo è volutamente scioccante e lì entra in gioco l’indole dello spettatore: alcuni si ribaltano sulla sedia dalle risate, altri si portano le mani sulla bocca. Insomma, un mix di euforia e shock".

Lo scoglio della lingua potrebbe togliere alla storia un po’ della sua tensione.

Nish: "Non direi. Durante le repliche a Zurigo ho capito che assistere ad uno spettacolo in una lingua diversa da quella madre stimola nel pubblico un ascolto più attivo".

“The Book of mormon” è una stravaganza portata in scena in maniera diabolica, spassosamente intelligente (o intelligentemente spassosa, a seconda del punto di vista) ripagata da Nove Tony Award, quattro Oliver Award, un Grammy (la colonna sonora arrivata terza nella classifica di Billboard) e l’assist del New York Times che l’ha definito, senza tanto parafrasare, “miglior musical del secolo”. Folgorante il numero introduttivo “Hello”, fra i migliori in assoluto, in cui l’autore delle musiche Robert Lopez (lo stesso di “Avenue Q”) e il coreografo (oltre che co-regista) Casey Nicholaw offrono una summa di teatro musicale che lega tip tap, swing, jive, sdolcinatezza, popera e slapstick. Offensivo? Solo se si è alla ricerca di motivi per indignarsi.