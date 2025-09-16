I Barisèi, una magia. Segreti e tecniche del Franciacorta

ERBUSCO (Brescia)

Tre giornate all’insegna dei sapori, che si incontreranno ed intrecceranno sprigionando al meglio tutte le loro sfumature. Sarà un vero viaggio del gusto quello guidato da I Barisèi, che dal 19 al 21 settembre aprirà le porte della cantina di Erbusco in occasione del Festival del Franciacorta. Si apre venerdì alle 19 con “La sciabolata à la Volée”, un’esperienza sensoriale unica e stimolante, che prevede la visita in cantina con la degustazione di 3 “Atto a divenire Franciacorta”. La cantina vuole offrire la possibilità di assaporare il vino in tre diverse fasi di affinamento, partendo da quello minimo di 18 mesi, per proseguire con l’affinamento da 24 mesi e concludendo con quello a 30 mesi dei Millesimati; ogni Franciacorta verrà abbinato a un piatto accuratamente selezionato. Un percorso all’interno di quella che è la nascita e la crescita di un Franciacorta, scoprendone le sfumature e le trasformazioni attraverso i mesi.

Sabato 20 e domenica 21 dalle 10 alle 17:30 saranno disponibili le visite guidate alla cantina: dopo aver ammirato la vista panoramica dalla terrazza della cantina, i visitatori scopriranno il cuore della produzione de I Barisèi, per conoscerne segreti e tecniche. A percorso concluso sarà possibile degustare i vini della casa. Domenica 21, da mezzogiorno alle 15, il protagonista sarà il Franciacorta Sempiterre Brut, simbolo della tradizione de I Barisèi, per il quale è stata studiata una proposta gastronomica che ne faccia risaltare le caratteristiche. L’incontro tra i sapori e le bollicine sarà accompagnato da live music, con gli “Acoustic Too”.

Per info e prenotazioni: https://visit.ibarisei.it/it/