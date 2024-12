Da L’Avaro a Zio Vanja. Manifatture Teatrali Milanesi spalanca le porte a tutti

È di nuovo quel periodo dell’anno. La casa invasa da scatoloni colmi di lucine e addobbi, la corsa ai regali che si riduce puntualmente all’ultimo minuto, ma soprattutto gli scambi di auguri con vicini e conoscenti che si concludono tutti con l’immancabile “A te e famiglia!”

E negli uffici di Manifatture Teatrali Milanesi qualcuno ha avuto un’idea geniale: "Ci serve un nome per i nostri abbonamenti natalizi? E quale idea migliore se non usare quello che è già sulla bocca di tutti? Così mentre le persone si fanno gli auguri, ci fanno pubblicità!".

Così – o forse non proprio, ma ha importanza? – nascono A te e famiglia, i carnet natalizi di Manifatture Teatrali Milanesi.

Una soluzione che permette di scegliere fra 24 spettacoli della stagione di Manifatture Teatrali Milanesi. Un’idea regalo originale, pensata per chi ama il teatro e per chi vuole approcciarsi per la prima volta a un mondo magico fatto di luci, emozioni e talento artistico!

Qualche esempio? Al Teatro Leonardo L’avaro e la troupe du roi è in scena fino al 19 gennaio, Romeo e Giulietta arriveranno a febbraio mentre Antonio Cornacchione e Alessandra Faiella vi aspettano ad aprile.

E al Teatro Litta? Ci sono classici come Le notti bianche o Zio Vanja, l’epopea dei Paladini di Francia e ancora l’intreccio passionale de Il gioco dell’amore e del caso. I carnet natalizi “A te e famiglia“ sono in vendita solo fino al 6 gennaio in due formule, due ingressi al costo di 43 euro o quattro ingressi al costo di 71 euro. Non ci sono limitazioni su date, spettacoli e compagni in platea. Per saperne di più e per acquistarei carnet, tutte le informazioni sul sito Internet mtmteatro.it