Cocktail e caffè: la nuova Signature Cocktails list di Starbucks Milano

Dal primo cocktail documentato nel 1806 fino ai drink d’autore moderni, la mixology è sempre stata specchio della società e delle sue trasformazioni. Oggi, in Italia, i cocktail sono sempre più popolari, un rituale collettivo: nell’ultimo anno sono stati serviti oltre 850 milioni di aperitivi, a conferma di una tradizione che coinvolge il 75% degli italiani, che dichiara di concedersi questo "momento di socialità almeno una volta al mese". Il cocktail è occasione di connessione, come il caffè. D’altronde, quasi 3 italiani su 4 si considerano regolari o accaniti bevitori di caffè, e per l’80% è un rituale quotidiano, almeno una volta al giorno: il 25% degli italiani lo beve per socializzare, il 58% lo associa a un momento di pausa e relax. Aperitivo e caffè, dunque, condividono un ruolo fondamentale nella cultura italiana: la capacità di connessione.

Proprio da questa idea è nata la nuova Signature Cocktails list per la Starbucks Reserve™ Roastery Milano, disponibile all’Arriviamo Bar dello store di Piazza Cordusio. Firmata dal pluripremiato Andrea Villa, campione italiano di mixology e tre volte vincitore del titolo di Coffee in Good Spirits, celebra il legame tra caffè e mixology e l’Italia. Nella drink list, composta da sei cocktail esclusivi, il caffè non è solo un ingrediente, ma un vero e proprio filo conduttore che intreccia storia e innovazione. A dare carattere e profondità alle creazioni di Villa è Milano Roastery Microblend, miscela esclusiva Starbucks selezionata per il suo profilo aromatico complesso e strutturato. Ottenuta da caffè da Asia-Pacifico e America Latina, bilancia note vellutate, corpo avvolgente e sfumature di ciliegia maraschino e cioccolato alla nocciola, offrendo un perfetto equilibrio tra dolcezza e intensità.

L’attenzione di Andrea Villa per i profumi, affinata grazie alla formazione da sommelier, emerge chiara. "La mia storia ha inciso – spiega –: i ricordi legati ai fiori dell’orto di mio nonno mi hanno fatto sviluppare una passione per profumi e aromi. Ho voluto trasportare questa sensibilità nella mixology, usando spesso ingredienti floreali non solo come decorazione, ma elementi chiave. Non cerco spettacolo, ma sostanza. Un buon cocktail deve essere ripetibile e bilanciato. La ricerca di ingredienti e sapori è centrale: la semplicità non significa banalità, ma precisione nell’equilibrio dei gusti". Spirito condiviso da Valentina Pagano, responsabile brand&marketing della Starbucks Reserve™ Roastery Milano: "Questa drink list è l’incontro tra arte del caffè e mixology. Con Villa abbiamo sviluppato una selezione che ne esplora le potenzialità in chiave contemporanea, bilanciando aromi e ingredienti in combinazioni inedite e portando nei cocktail la stessa passione e ricerca che mettiamo nel nostro caffè".